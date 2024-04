Moradores do Copan reclamam de transtornos após apagão no centro de SP Anita, de 82 anos, teme ficar sem se locomover caso os elevadores parem de funcionar

Moradores do Copan, um dos prédios mais icônicos do centro de São Paulo, relatam os transtornos por que passaram após novo apagão que atingiu a região. Renan mora e trabalha em home office no edifício e diz esperar o restabelecimento do serviço para poder retomar suas atividades profissionais. Anita, de 82 anos, fez um relato mais dramático. Ela teme ficar sem se locomover caso o gerador não dê conta e force a interrupção dos elevadores. Ela ainda fez questão de criticar os serviços prestados pela concessionária de energia.