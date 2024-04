Moradores reclamam de lixo e até vaso sanitário jogados em ruas de SP A maior preocupação, além dos riscos de se machucar, é com o aumento dos casos de dengue

Lixo, entulho, colchão e até vaso sanitário. Isso é o que se encontra andando por algumas ruas de São Paulo. Moradores da zona norte e da zona oeste não aguentam mais terem que desviar o caminho por causa do lixão que ocupa as calçadas. A maior preocupação, além dos riscos de se machucar, é com o aumento dos casos de dengue, já que os locais se tornam o foco ideal para o mosquito.