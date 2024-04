Morte de médico em Brasilândia, em SP, é investigada pela polícia

Alto contraste

A polícia está buscando por imagens que possam ajudar a desvendar a morte do médico psiquiatra, baleado no bairro de Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Na sexta-feira (29), Heleno Dumbá foi encontrado morto dentro do próprio carro, próximo a um baile funk, após marcar um encontro por aplicativo. Segundo a linha de investigação da polícia, ao chegar no local indicado, a vítima teria sido rendida por criminosos.