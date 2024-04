Alto contraste

Um motorista fugiu, sem prestar socorro após atropelar o motociclista Amário de Oliveira na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. A vítima caiu no meio da rodovia e fraturou a clavícula. Um outro motociclista, que estava passando no local, ao presenciar a cena, foi atrás do motorista. Com o celular, ele gravou a perseguição.