Motorista e passageiro de ônibus brigam em SP por causa de ar-condicionado quebrado

O motorista de um ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de transportes Urbanos) partiu para cima de um passageiro que reclamou que o ar-condicionado do veículo estava quebrado. Nas imagens, o condutor aparece com um pedaço de madeira apontando para o homem que estava no interior do coletivo. Ele solta o objeto e parte para cima do seu oponente. A EMTU afirmou que a notificou a empresa operadora para afastar o motorista até a conclusão das investigações.