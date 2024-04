Motorista perde controle, invade posto e derruba bomba de combustível em SP O estrago foi grande no estabelecimento e também no veículo, que ficou destruído

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um motorista perdeu o controle do carro, invadiu posto de combustíveis e derrubou a bomba de combustível na zona sul de São Paulo. O estrago foi grande no posto e também no veículo, que ficou destruído.