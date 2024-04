Motorista que arrastou mulher na rua foge sem prestar socorro em SP

Alto contraste

Uma motociclista de 22 anos foi arrastada e largada sem socorro em uma avenida de São Paulo. Um motorista atingiu a auxiliar de enfermagem Ana Carolina Pagung, e continuou o caminho mesmo com a vítima presa ao vidro do carro. Foram alguns pedestres que passavam pelo local na hora do acidente, que ajudaram a jovem. Ela teve vários ferimentos, inclusive na coluna, e vai precisar de cirurgia. Só que nesse estado ela não consegue trabalhar nem pagar pelos remédios. A vítima quer que o quanto antes o dono do veículo seja identificado e que a justiça seja feita.