Mulher assediada em supermercado descobre que suspeito é vizinho dela Homem confirmou que esteve no estabelecimento, mas disse que não se lembrava do episódio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem de camiseta vermelha e usando um capacete se aproxima da mulher e encosta a mão no bumbum dela. A vítima voltou para casa e contou para o marido o que tinha acontecido. Eles voltaram ao mercado para verificar as câmeras de segurança. Foi aí que reconheceram o homem, era o vizinho deles. A polícia foi até a casa dele, que negou as acusações, confirmou que esteve no supermercado, mas que não lembrava do episódio. O homem foi preso pelo crime de importunação sexual e levado para a delegacia.