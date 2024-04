Mulher consegue mudar de vida após viralizar dançando Madonna

Alto contraste

A auxiliar de produção Maria Solange conseguiu mudar de vida após viralizar dançando uma música da Rainha do Pop, Madonna, há 4 anos. Mas o vídeo escondia uma história triste. Maria Solange sofria com a dependência química e estava emocionalmente frágil após a morte do filho. Mas Maria Solange conseguiu se reabilitar e superar seus problemas. Só o hábito de dançar que não mudou.