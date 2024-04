Mulher é assaltada por bandido em moto na Grande São Paulo

Alto contraste

Uma mulher foi assaltada enquanto caminhava na calçada, na rua Liberato Salvador no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo (SP), na terça-feira (19). Em imagens de câmeras de segurança que a Agência Record teve acesso, a vítima, que está de camiseta vermelha, sobe a rua quando um homem em uma moto a aborda. Ela tira a mochila das costas para entregar ao assaltante, mas ele puxa a mulher pela camiseta, na tentativa de revistá-la. A vítima ainda caminha para longe do motociclista com a mochila na mão, e ele novamente puxa sua camiseta. A mulher se desvencilha e o suspeito, ao fugir, puxa a bolsa da mão dela.