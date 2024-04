Mulher presa por matar jovem diz que filho dela foi ameaçado pela vítima Já a família do adolescente assassinado nega as acusações

Uma mulher presa por matar um jovem na saída de uma escola no interior de Goiás alega que a vítima ameaçou o filho dela por causa de uma discussão relacionada a jogos virtuais. Já a família do adolescente assassinado nega as acusações e alega que ele sequer gostava desse tipo de diversão.