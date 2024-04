No dia do pão francês, veja como é o trabalho dos padeiros nas madrugadas de SP Estabelecimento visitado fabrica 10 mil unidades por dia e fornece essas bisnagas para hospitais da região central de São Paulo

21 de março é o dia do pão francês, alimento que é mais popular no Brasil do que na França. O repórter Thiago Gardinali foi até uma padaria de São Paulo para mostrar o trabalho dos padeiros e o processo de produção dessas bisnagas tão apreciadas pelos consumidores. Estabelecimento visitado fabrica 10 mil unidades por dia e fornece pães para hospitais da região central de São Paulo.