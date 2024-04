Número de mortes por dengue chega a 51 no estado de SP Nos últimos dias, foram confirmados oito óbitos, além de 151 em investigação

O número de mortes confirmadas por dengue no estado de São Paulo chegou a 51, segundo atualização do painel da Secretaria Estadual de Saúde. Nos últimos dias, foram confirmados sete óbitos por dengue no estado e um na capital. Ainda há 151 mortes em investigação. A quantidade de casos aumentou em mais de 17 mil e agora o estado registrou 177.384 casos confirmados da doença.