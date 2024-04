Obras em linha que ligaria aeroporto ao estádio do Morumbi completam 10 anos de atraso Os trechos estão completamente abandonados e até as árvores já fazem parte da paisagem

Uma obra que prometia ser mais rápida que as do metrô está para há 10 anos, a linha 17-Ouro do monotrilho. O trecho prometia ligar o aeroporto de Congonhas ao estádio de Morumbi. Os trechos estão completamente abandonados e até as árvores já fazem parte da paisagem.