Operação da polícia acaba com desmanches clandestinos em São Paulo Certeza da impunidade era tanta que o local ficava de um lado da avenida e as lojas onde as peças eram vendidas do outro

28/02/2024 - 10h06 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h09 )

