Pai de MC Gui é rendido e tem o carro roubado em SP Rogério da Silva Alves acabou sendo obrigado a deitar no chão; veículo foi recuperado

O pai do cantor MC Gui foi rendido por um assaltante armado em São Paulo. Rogério da Silva Alves acabou sendo obrigado a deitar no chão e viu o criminoso fugir com o carro dele. O veículo foi recuperado por uma empresa de monitoramento