Palmeiras anuncia ampliação do contrato de Abel Ferreira até o fim de 2025 O vínculo anterior com o técnico multicampeão era válido até o término da temporada 2024

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, anunciou a ampliação do contrato do técnico Abel Ferreira até o fim de 2025. O vínculo anterior era válido até o término da temporada 2024.