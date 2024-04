Palmeiras vence Portuguesa e São Paulo supera Inter de Limeira pelo Paulistão Verdão agora tem a melhor campanha da competição, agora com 24 pontos e o Tricolor assumiu a primeira posição do gripo D

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em jogos que haviam sido adiados da quinta rodada do Paulistão, o Palmeiras venceu a Portuguesa por 2 a 0 e o São Paulo superou a Inter de Limeira por 3 a 0. O Verdão agora tem a melhor campanha da competição, agora com 24 pontos e o Tricolor assumiu a primeira posição do gripo D.