Polícia descobre quartel-general de facção criminosa na Grande São Paulo Segundo as investigações, há movimentações de quase R$ 100 milhões feitas pela quadrilha

A polícia de São Paulo realizou uma operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, em São Paulo. As autoridades descobriram um 'quartel-general' do PCC em Mogi das Cruzes (SP). Segundo as investigações, há movimentações de quase R$ 100 milhões feitas pela quadrilha.