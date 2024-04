Polícia investiga morte de menino que caiu de prédio em SP De acordo com as informações iniciais, a criança pegou uma tesoura, cortou a tela de proteção e pulou

A polícia investiga a morte de um menino de 7 anos que caiu de um prédio no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. De acordo com as informações iniciais, a criança pegou uma tesoura, cortou a tela de proteção e pulou, enquanto a mãe estava tomando banho.