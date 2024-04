Polícia prende zelador em Santos após descobrir central de monitoramento

Alto contraste

Um zelador de prédio foi preso em São Paulo por ter uma central de monitoramento clandestina da polícia no próprio quarto. Ele ficava ouvindo as conversas dos agentes o dia inteiro. Na delegacia, o homem disse que é fã das forças de segurança e, por isso, deixava os rádios ligados. Mas os investigadores acreditam que ele vendia as informações obtidas para criminosos da maior facção do país.