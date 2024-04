Alto contraste

Uma briga generalizada dentro de um bar em Novo Gama (GO) terminou com um policial da corporação de Goiás morto por outro que atua no Distrito Federal e não teve a identidade revelada, mas que alega legítima defesa. A Polícia do DF se solidarizou com a família da vítima e disse que o caso está sendo apurado.