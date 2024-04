Praia Grande: prédio de 19 andares é evacuado após risco de desabamento

Alto contraste

Todos os moradores de um prédio de 19 andares em Praia Grande, no litoral sul paulista, tiveram de deixar o edifício às pressas. Os bombeiros foram acionados para averiguar rachaduras encontradas no subsolo. A princípio, eles encontraram cinco colunas danificadas, mas depois foi confirmado que apenas três pilares foram afetados. Os moradores ouviram barulhos altos de estouro e se assustaram. A construtora do edifício está realizando uma obra emergencial para estabilizar as colunas.