Saiba como evitar explosão e incêndio de celulares Acidentes com estes aparelhos podem causar até a morte

O Balanço Geral Manhã faz um alerta. Cuidado ao usar o celular enquanto ele carrega, com a bateria com problema e comprar produtos piratas, pois há risco de explosão e incêndio. Além da destruição, prejuízos e susto, as explosões destes aparelhos podem causar até a morte.