Santos supera Ponte Preta e é único time com duas vitórias no Paulistão A equipe treinada por Fabio Carille vai encarar o Palmeiras, no domingo (28), com transmissão da RECORD

