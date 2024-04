Segurança de empresa é agredido, amordaçado e obrigado a tirar a roupa em assalto

Alto contraste

Dois bandidos invadiram uma transportadora na zona norte de São Paulo e entraram na sala do segurança. O funcionário foi agredido com um soco no rosto, foi amordaçado e teve uma arma apontada para a cabeça dele. Para amarrá-lo, um dos criminosos subiu nas costas do homem. A polícia foi chamada e os ladrões fugiram, mas foram capturados por viaturas pelo bairro e um menor foi apreendido. Na transportadora, policiais resgataram as vítimas, sendo que uma delas foi obrigada a tirar a roupa.