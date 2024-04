Serviço disponibiliza guarda-chuvas grátis por 24 horas em estações da capital paulista

Alto contraste

Um serviço de compartilhamento de guarda-chuvas permite que passageiros das estações de São Paulo possam usá-lo por 24 horas gratuitamente. Já no segundo e terceiro dia é cobrada uma taxa de R$ 2. Depois disso, a empresa desconta R$ 34 do usuário do serviço, que pode ficar com o guarda-chuvas. Ele está disponível nas linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda.