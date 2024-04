Sete criminosos armam emboscada e roubam passageiro autista Ele ficou desesperado com a cena de selvageria

Sete integrantes de uma quadrilha ficaram de tocaia para roubar um motorista em uma rua da Vila Maria, na zona norte de São Paulo. O principal problema é que o passageiro do carro, filho do motorista, era autista e ficou desesperado com a cena de selvageria.