Sobe para 58 o número de mortes por dengue em SP

Segundo o governo do estado, o número de mortes por dengue em São Paulo subiu para 58, entre os dias 1º de janeiro a 11 de março de 2024. De acordo com os dados, 31 eram idosos com mais de 65 anos, 22 eram adultos, três eram adolescentes, um uma criança e outro não teve a idade divulgada. As mortes são analisadas de forma minuciosa.