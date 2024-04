Suspeitos de mandar matar Marielle e Anderson ficarão em presídios diferentes

Alto contraste

O Supremo Tribunal Federal ratificou na segunda-feira (25) as prisões do conselheiro do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, do irmão dele, Chiquinho Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa. Os três são acusados de planejar as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em 2018. Por enquanto, os três estão no Complexo da Papuda, em Brasília (DF), mas dois deles devem ser levados para outras unidades.