Suspeitos em fuga são presos após baterem no carro de mulher em área nobre de SP

Dois suspeitos foram presos e dois fugiram após o carro onde estavam bater de frente no veículo de uma mulher no Morumbi, na zona sul de São Paulo. A perseguição teve início depois que os policiais avistaram o carro que tinha sido roubado há pouco mais de um mês com quatro suspeitos dentro. Eles não obedeceram a ordem de parada e fugiram em alta velocidade até bater de frente no carro de uma mulher. Outro veículo também foi atingido durante a tentativa de fuga.