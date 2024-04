Três suspeitos morrem após troca de tiros com a polícia no litoral de SP Trio praticava arrastão em Guarujá e abordou agentes

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Três suspeitos foram mortos em uma troca de tiros com policiais militares de folga. De acordo com a investigação, o trio praticava um arrastão quando tentou abordar os dois agentes em uma trilha que dá acesso a uma praia do Guarujá, no litoral paulista.