Van desgovernada invade mercado e atropela nove pessoas em SP; idoso morre João Alves Penteado, de 70 anos, tinha ido ao caixa eletrônico do local

Uma van desgovernada invadiu um mercado e atropelou nove pessoas no bairro de Perus, em São Paulo. João Alves Penteado, de 70 anos, que tinha ido ao caixa eletrônico do mercado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele conseguiu salvar a neta.