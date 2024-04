O Rio Que a Gente Gosta: Casal visita botecos tradicionais da cidade

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No quadro o Rio que a Gente Gosta, o casal Álvaro e Aline visitam os botecos tradicionais da cidade do Rio. A primeira parada foi em um estabelecimento tradicional desde 1978, no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio, com referência em comida brasileira. Em seguida, o casal visitou outro boteco na Ilha do Governador, na zona norte. O lugar tem a proposta de rodízio de caldos e comida de boteco.