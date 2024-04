Rio que a Gente Gosta: Casal visita botecos tradicionais no Leblon e Benfica

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No segundo episódio do quadro o Rio que a Gente Gosta sobre botecos tradicionais, o casal Aline e Álvaro foi a dois locais. A primeira parada foi no Jobi, um bar histórico que funciona desde 1956. Símbolo da essência carioca, ele é localizado no Leblon, zona sul do Rio. Em seguida, os dois foram para Benfica, na zona norte, onde visitaram o Zinho Bier, uma das primeiras casas de costela no barco do Rio, com mais de 25 anos de tradição.