'A perícia foi totalmente negligenciada', diz profissional que trabalhou no caso Marielle Franco

Um dos peritos que trabalharam no caso Marielle Franco conversou com exclusividade com o Balanço Geral RJ e revelou diversas denúncias de irregularidades durante o procedimento. "A perícia foi totalmente negligenciada", afirmou o profissional. A parlamentar e o motorista Anderson Gomes foram mortos no dia 18 de março de 2018. No entanto, após a perícia feita no dia do crime, os agentes só voltaram a atuar no caso mais de um mês depois. Além disso, provas importantes teriam desaparecido do principal IML (Instituto Médico Legal) da capital.