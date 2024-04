Advogado morto no centro do Rio estava prestes a entrar no ramo de jogos online, segundo depoimentos De acordo com uma irmã da vítima, Rodrigo Crespo pensava deixar o escritório de advocacia e tinha rompido a amizade com o sócio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O advogado morto em frente à porta da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), no centro do Rio de Janeiro, estaria prestes a entrar no ramo de jogos online. Segundo depoimentos prestados por um dos sócios e a namorada da vítima, Rodrigo Crespo estava empolgado com a possibilidade de entrar para o novo negócio. De acordo com informações obtidas pela RECORD, as testemunhas afirmaram também que Rodrigo teria tido reuniões na Lagoa, na zona sul da capital, com pessoas dessa área e que, em um desses encontros, ele sequer pôde levar o aparelho celular. Além disso, umas das irmãs do advogado disse que ele não estava mais satisfeito com o escritório de advocacia após romper a amizade com o sócio. Eles estariam passando por problemas financeiros. Rodrigo pensava em deixar a sociedade e chegou a vender o próprio carro.