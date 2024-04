Anderson, vocalista do Molejo, está internado em estado grave, após piora do câncer O artista está em tratamento desde 2022; assessoria pede que amigos e fãs continuem em oração

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, foi internado em estado grave após a piora de um câncer na região da virilha. O artista ficou internado por 21 dias e chegou a receber alta na semana passada, mas apresentou complicações e precisou ser novamente hospitalizado.

Ainda no início do tratamento, em 2022, o cantor passava por sessões de quimioterapia e chegou a anunciar a cura, mas, pouco tempo depois, a doença avançou para outras regiões. Em nota, a assessoria do artista informou que ele precisou ser internado após o agravamento do estado de saúde e pediu que amigos e fãs continuem em oração.