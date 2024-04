Após chuvas, estado decreta situação de emergência no Rio e em 5 cidades da Baixada Fluminense A medida assinada por Cláudio Castro permite acelerar as ações de resposta ao desastre com a dispensa de licitação

O governo estadual decretou situação de emergência no Rio e em cinco cidades da Baixada Fluminense, por causa das chuvas do último fim de semana. A medida assinada pelo governador Cláudio Castro permite acelerar as ações de resposta ao desastre com a dispensa de licitação para os procedimentos emergenciais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, São João de Meriti e na capital fluminense.