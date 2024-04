Bandidos armados roubam carro de família no Engenho Novo, na zona norte do Rio Uma câmera de segurança flagrou o momento em que as vítimas foram rendidas por uma dupla em uma motocicleta

Bandidos armados roubaram o carro de uma família no bairro do Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que as vítimas foram rendidas por uma dupla em uma motocicleta. A polícia realiza diligências para tentar encontrar os assaltantes.