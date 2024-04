Bandidos assaltam carro de família em Cordovil, na zona norte Pai, mãe e duas crianças estavam no veículo. Nas imagens, a mulher se desespera ao tentar retirar os filhos

Criminosos assaltaram uma família em Cordovil, na zona norte do Rio, no início da noite do último domingo (31). Eles haviam acabado de chegar ao local. Nas imagens de um circuito de segurança, o motorista desce para tocar o interfone e é abordado por dois suspeitos em uma moto.

Desesperada, a mulher, que estava no banco do carona, sai e tenta retirar os filhos, que choram ao presenciar toda a ação. O assalto durou cerca de um minuto e meio.

Segundo a vizinhança, roubos têm sido constantes na região.