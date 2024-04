Bebê aguarda transferência para fazer cirurgia no coração, no Rio Heytor, de dois meses, está internado com atresia pulmonar, uma doença rara e grave

Um bebê, de apenas dois meses, aguarda uma transferência para fazer uma cirurgia no coração no Rio de Janeiro. Heytor está internado no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste, com atresia pulmonar, uma doença rara e grave.

A Secretária Municipal de Saúde disse que os laudos e informações clínicas estão inseridos no Sisreg (Sistema Estadual de Regulação). Já a Secretária Estadual de Saúde não respondeu às ligações da produção.