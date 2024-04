Bombeiros continuam as buscas por cabeleireira desaparecida após chuvas no Rio Elaine Cristina Gomes estava no carro com o marido quando o veículo caiu no rio Botas

Os bombeiros continuam as buscas pela cabeleireira desaparecida após as chuvas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no fim de semana. Elaine Cristina Gomes estava no carro com o marido quando o veículo caiu no rio Botas. O trabalho dos militares conta com o apoio de botes e um drone.