Bombeiros resgatam 12 vítimas de afogamento em mar de Cabo Frio (RJ) A Ilha do Japonês, onde os incidentes ocorreram, é bastante frequentada nesta época do ano

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Corpo de Bombeiros resgatou 12 vítimas de afogamento, incluindo uma criança, no mar em Cabo Frio, na região dos lagos do Rio de Janeiro. A Ilha do Japonês, local onde os afogamentos ocorreram, é bastante frequentada nesta época do ano.