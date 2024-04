Carro pega fogo e explode em condomínio na zona oeste do Rio Ao menos três explosões atingiram o local; os apartamentos do bloco atingido tiveram que ser desocupados as pressas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um carro pegou fogo e explodiu em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. O motorista do veículo ficou levemente ferido. Ao menos três explosões atingiram o local. Os apartamentos do bloco atingido tiveram que ser desocupados as pressas. O corpo de bombeiros foram acionados e controlaram as chamas rapidamente.