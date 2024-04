Casa pega fogo em Nova Iguaçu (RJ); dona acredita em incêndio criminoso Segundo relatos, o ex-companheiro da proprietária do imóvel teria causado as chamas

Uma casa pegou fogo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite do último domingo (11). A dona acredita que tenha sido um incêndio criminoso. Segundo relatos, o ex-companheiro da proprietária do imóvel teria causado as chamas. O motivo teria sido uma vingança por ciúmes. Os dois haviam discutido horas antes. O caso foi registrado na 58ª DP (Posse).