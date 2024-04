Criminoso é preso após jovem de 19 anos ser alvo de sequestro-relâmpago no RJ A vítima foi obrigada a dirigir e realizar saques em dinheiro pelo bandido em Cabo Frio, na Região dos Lagos

Um criminoso foi preso após uma jovem, de 19 anos, ter sofrido um sequestro-relâmpago em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A vítima foi obrigada a dirigir e realizar saques em dinheiro. Com ele, foram apreendidos um aparelho celular, documentos da vítima, cartões de bancos, além da faca e da arma do crime, que era falsa. O homem foi detido em flagrante e encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio). Ele vai responder pelo crime de extorsão.