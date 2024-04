Criminoso invade apartamento e faz família refém por três horas na zona oeste do Rio O bandido escalou a varanda, entrou no imóvel e utilizou uma faca para ameaçar as vítimas

Um criminoso invadiu um apartamento e fez uma família refém durante três horas no Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, o bandido aproveitou o momento em que um morador saiu de carro pelo portão do estacionamento para invadir o condomínio. O criminoso escalou a varanda, entrou no imóvel e utilizou uma faca para ameaçar as vítimas. Depois de uma intensa negociação com agentes do Bope (Batalhão de Operações Especiais), o suspeito se entregou.