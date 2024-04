Criminosos atiram contra bases da PM em Nilópolis (RJ); ataque seria represália à morte de traficante No segundo atentado, houve um tiroteio após bandidos entrarem em confronto com agentes; ninguém ficou ferido

Criminosos atiram contra duas bases da Polícia Militar em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O ataque seria uma represália à morte de um traficante durante uma ação policial e teria sido ordenado pela maior facção criminosa do estado. No segundo atentado, houve um tiroteio após bandidos entrarem em confronto com agentes. Ninguém ficou ferido.