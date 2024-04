Criminosos incendeiam ônibus em Vargem Pequena, na zona oeste, após troca de tiros com a polícia

Alto contraste

Criminosos incendiaram um ônibus em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (4). Fios de internet e telefonia, além de carros que estavam estacionados, também foram atingidos pelo fogo. O crime ocorreu após uma troca de tiros entre traficantes da comunidade Fontela, na mesma região, e policiais militares. De acordo com a PM, agentes do 31º BPM (Recreio) foram ao local após uma denúncia sobre homens armados que estariam circulando pelo bairro. Na ação, um suspeito foi encontrado baleado e levado ao hospital, mas morreu. Com ele, uma pistola foi apreendida.